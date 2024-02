MWC 2024 : on en sait un peu plus sur la Galaxy Ring, la première bague connectée de Samsung

De nos jours, de plus en plus de personnes font appel aux nouvelles technologies (smartphone, montre connectée…) pour suivre quotidiennement l'évolution de leurs objectifs en matière de bien-être. Bien conscient de cette réalité, le géant Samsung veut désormais proposer à ses clients un moyen simple et rapide de suivre son état de santé 24h/24 et 7j/7.

Une fois la Galaxy Ring au doigt, les utilisateurs pourront, grâce à l'application Samsung Health, récupérer les données récoltées durant leur sommeil et leurs activités sportives. L'idée étant de vous fournir « une compréhension plus approfondie et plus globale de votre santé avec des informations améliorées et des données de santé tierces intégrées ».