MWC 2024 : les principales annonces et nouveautés de l'édition | EN DIRECT

Cette année, Clubic fait le déplacement et retrouve Barcelone, pour vous faire vivre le meilleur de cette édition 2024 du Mobile World Congress. Bon, on espère évidemment que celle-ci sera à la hauteur de nos espérances, et des vôtres 😎. N'hésitez pas à naviguer et à scroller sur cette page live, vous y trouverez tout au long du MWC, les meilleures infos de l'événement. Ce dimanche sera par exemple riche en conférence(s), avec notamment la keynote d'Honor, baptisée « Discover the Magic », dont le coup d'envoi sera donné à 13h30 ! On vous a déposé un petit lien en bas de cette page, pour la suivre en même temps que nous 😉.