MWC 2024 : un téléphone sans aucune application, mais dopé à l’IA, ça vous tente ?

Ces deux dernières années, l'intelligence artificielle a occupé une place prépondérante dans l'actualité high-tech, et cela ne semble visiblement pas sur le point de s'arrêter. Après la démocratisation des IA génératrices de contenus, ou encore l'émergence de ChatGPT, entraînant ainsi la multiplication des IA conversationnelles, la marque Deutsche Telekom croît désormais à un nouvel avenir sans applications.

Si ces dernières font partie intégrante de notre quotidien, et ce, depuis de nombreuses années, la société allemande est persuadée que nous pourrons graduellement nous passer d'elles. Et pour cause, Deutsche Telekom vient de présenter un smartphone qui en est intégralement dépourvu !