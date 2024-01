CES 2024 : ce dispositif entend révolutionner l'utilisation des nos applications grâce à l'intelligence artificielle

Avez-vous déjà eu l'impression que votre assistant vocal, tel que Google Assistant ou Amazon Alexa, était un peu trop limité ? Ces services, bien que de plus en plus fonctionnels, sont encore contraints par la volonté des développeurs de leur ouvrir leurs services. Chaque commande vocale doit correspondre à une interaction spécifique, et les choses ne vont pas beaucoup plus loin. Même si des IA comme ChatGPT promettent d'améliorer l'interface avec l'utilisateur, la technique risque de rester bridée par les différents systèmes et leurs API.

C'est là qu'intervient Rabbit et son r1. Ce petit appareil, avec son écran de 2,88 pouces et sa molette de défilement, a plus d'un tour dans son sac. En effet, en étant capable d'invoquer un « grand modèle d'action », il peut apprendre à interagir avec des applications web sans que les développeurs aient besoin de faire quoi que ce soit, du moins en théorie.