En parallèle de ce concept novateur, Motorola continue de développer d'autres fonctionnalités qui s'appuient sur l'IA. Lancé avec le Motorola Razr Plus 2024 plus tôt cette année, Moto AI étend progressivement ses capacités avec une phase de test bêta. Parmi les fonctionnalités présentées, on retrouve Catch Me Up, qui résume de manière prioritaire vos notifications, vous évitant de parcourir une longue liste d'alertes manquées.