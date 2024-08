Un lancement partiel, en bêta, dont beaucoup de fonctionnalités seront manquantes, et encore plus en Europe où nous n'aurons droit qu'aux miettes qu'Apple voudra bien nous laisser alors qu'il bataille pour faire plier la Commission européenne. Mais, ici encore, personne n'est dupe. Pour certains analystes financiers, Apple compte bien monétiser son intelligence artificielle d'ici à quelques années. Il faut dire que la ligne « services » du bilan comptable d'Apple pèse de plus en plus lourd chaque année, porté par les abonnements iCloud, Apple Music ou Apple TV+. Apple Intelligence pourrait ainsi rejoindre le bouquet Apple One et offrir des fonctionnalités additionnelles à celles et ceux qui acceptent de payer pour.