Il faudra attendre 2025 pour voir Apple Intelligence commencer à arriver entre les mains du public, avec un déploiement qui commencera aux États-Unis. Un temps assez long par rapport à la date de présentation de l'outil IA qui montre qu'Apple veut se laisser le temps dans le domaine.

Résultat, si l'on en croit Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, la firme de Cupertino va aussi se laisser le temps pour faire payer ses clients. « Je m'attends à ce que l'entreprise propose des fonctions d'IA plus avancées en plus du logiciel Apple Intelligence existant et qu'elle les fasse finalement payer... mais cela pourrait prendre du temps avant qu'Apple ne mette réellement en œuvre ce projet » a-t-il ainsi indiqué dans sa newsletter Power On.