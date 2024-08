L'analyste estime que l'option pourrait être directement incluse dans Apple One, l'offre de services groupée de la marque à la pomme. Comprenant, entre autres, Apple Music, iCloud et Apple TV+, elle est de plus en plus rentable pour la société. La division lui a rapporté 24,2 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de juin, un record. Ses résultats prouvent qu'Apple est l'un des seuls fabricants d'appareils électroniques à avoir su monétiser ses softwares. Il semble donc logique qu'elle continue sur sa lancée avec l'IA.