Apple Intelligence et iPhone Mirroring sont bloqués en Europe, on vous explique pourquoi

macOS Sequoia apporte une série d'améliorations générales et de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l'expérience utilisateur. Parmi ces nouveautés, on trouve une gestion avancée des fenêtres, une application dédiée pour la gestion des mots de passe, et des mises à jour significatives de Safari. En intégrant ces fonctionnalités, macOS Sequoia vise à offrir une plateforme plus puissante et versatile pour les utilisateurs de Mac.