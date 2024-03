DMA : Apple, Google et Meta sous enquête de l'Union européenne, vont-ils devoir revoir leur copie ?

Les enquêteurs vont en outre scruter les pratiques de Google sur son moteur de recherche, afin d'établir un possible favoritisme de la firme pour ses produits au détriment de ceux de ses rivales. « Nous ne sommes pas convaincus que les solutions proposées par Alphabet, Apple et Meta respectent leurs obligations en faveur d'un espace numérique plus équitable et plus ouvert pour les citoyens et les entreprises européens », prévient le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton.