UE : qu'implique concrètement la nouvelle loi de régulation des GAFAM prévue pour 2023 ?

Sur les questions d'interopérabilité notamment, le DMA exige que les services tels Facebook et WhatsApp le deviennent, et même avec de plus petits services. Sauf que se posera la question de l'interopérabilité entre un service qui assure un chiffrement de bout en bout, et un service qui ne le fait pas. Techniquement, une telle association n'est pas possible, les architectures étant différentes.