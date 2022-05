Abus de position dominante d'Apple Pay : ce que reproche l'UE à la firme à la pomme

Là où cette position dominante paraît d'autant plus problématique, c'est que la technologie NFC s'est banalisée, à tel point qu'elle est aujourd'hui disponible dans la quasi totalité des terminaux de paiement en magasin. Et faire d'Apple Pay l'unique solution d'accès à la technologie NFC n'est plus concevable aux yeux de Bruxelles, qui estime qu'en plus d'évincer toute concurrence, cette pratique « affaiblit l'innovation et restreint le choix des consommateurs en ce qui concerne les portefeuilles mobiles sur iPhone ».