L'App Store et Apple Pay font l'objet d'une enquête antitrust de l'Union européenne

Nous le disions, Apple Pay est également dans le collimateur des autorités européennes. La commission s'interroge ici sur les termes et conditions appliqués par Apple pour l'intégration du service de paiement mobile aux applications et sites de e-commerce sur les iPhone et iPad. L'UE va aussi étudier la limitation, par Apple, de l'accès à la fonctionnalité NFC (Near Field Communication), dite « tap and go », sur les iPhone pour les paiements dans les magasins, et sur les refus d'accès à Apple Pay. Depuis 2014, Apple Pay est le seul service de paiement mobile disponible sur iPhone qui autorise la fonctionnalité tap and go, qui permet de transférer des données d'un mobile à un autre.