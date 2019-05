Plainte de Spotify contre Apple : l'UE prête à ouvrir une enquête pour abus de position dominante

L'Union européenne peut taper dans le chiffre d'affaires d'Apple

a visiblement bien fait de solliciter l'Union européenne, puisque celle-ci devrait. La société suédoise reproche à Apple d'imposer des règles qui l'avantagent systématiquement, grâce à son double statut de propriétaire de l'App Store et d'iOS. Ainsi, la marque à la pomme, accusée d'abus de position dominante, prendrait 30% de commission sur les achats et abonnements effectués depuis le service Spotify via sa boutique, ce qui pousserait la société plaignante à gonfler ses prix. Selon le Financial Times, laa bien examiné les arguments détaillés dans la plainte déposée par Spotify mais aussi interrogé des concurrents, clients et autres acteurs du marché. C'est ainsi qu'elle aurait décidé, avec de nombreux éléments entre les mains, d'ouvrir prochainementL'Union européenne bénéficie de larges pouvoirs en la matière. En principe, elle peut exiger des services qui sont dans l'illégalité de modifier leurs pratiques commerciales pour mettre un terme à leurs pratiques anticoncurrentielles. Elle peut aussiannuel d'une société en tort.À travers son action, Spotify souhaite aboutir à trois changements majeurs. La société voudrait que l'ensemble des applications -et pas uniquement la sienne- soient soumises aux mêmes règles, y compris Apple Music. Elle demande aussi à ce que le système de paiement soit élargi et ne reste pas réduit aux tarifs d'Apple, et que les magasins d'applications ne puissent plus contrôler les communications entre les applications et leurs utilisateurs.