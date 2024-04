Toujours pas ! D'après Spotify, Apple continue d'enfreindre ses nouvelles obligations en Europe

On aurait pu penser que la guerre entre Spotify et Apple, en rapport avec la commission prise par l'entreprise américaine sur les paiements effectués via l'App Store, allait connaître une pause. En effet, depuis l'énorme amende de 1,8 milliard d'euros imposée par Bruxelles, la firme de Cupertino a commencé à se mettre en règle avec le Digital Markets Act, et annonçait même dernièrement rendre possible les paiements en dehors de l'App Store pour le streaming musical. Pourtant, la dernière tentative de Spotify en ce sens a semble-t-il été infructueuse.