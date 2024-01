iOS : Spotify annonce l'arrivée d'un système de paiement in-app pour les possesseurs d'iPhone européens

La célèbre plateforme de streaming musical, dont les relations avec Apple sont tendues depuis des années à cause de la politique de l'App Store, se réjouit tout particulièrement de l'arrivée du Digital Markets Act (DMA) en Europe. En effet, Spotify va pouvoir s'affranchir du système de paiement de la firme à la pomme et facturer ses clients européens directement dans son appli, et cela sans surcoût pour le Suédois. Explications.