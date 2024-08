Heureusement pour le Suédois, les choses commencent doucement à s'améliorer. Pas plus tard qu'hier, le leader du streaming musical a actualisé son billet de blog du 4 mars dernier, annonçant que les propriétaires d'iPhone situés dans l'UE sont désormais en capacité de voir les informations sur les tarifs et offres promotionnelles de Spotify, et ce, pour chaque niveau d'abonnement. De plus, les utilisateurs sont à présent informés qu'ils peuvent se rendre sur le site Web de la plateforme pour effectuer leurs achats.

Malgré ces avancées, la lutte contre Apple semble encore loin d'être gagnée pour autant. Si la marque à la pomme a bel et bien approuvé l'affichage des informations tarifaires sur l'application mobile de Spotify, elle ne permet toutefois pas aux utilisateurs de cliquer sur un lien pour effectuer des achats en dehors de sa boutique.