Apple change encore les règles de son App Store en Europe pour faire bonne figure

Les applications gratuites qui n’affichent pas de publicités (et qui sont donc dénuées de tout modèle économique) n’auront pas à payer la taxe Apple si elles décident de s’installer hors de l’App Store. « Cette disposition cherche à offrir aux étudiants, aux développeurs amateurs et non commerciaux la possibilité de créer une application à succès sans avoir à payer le CTF », indique Apple. Attention tout de même, Apple précise bien que l’application ne doit générer « aucun revenu d’aucune sorte » pour être éligible à cette exception. Pas question donc d’échapper au CTF tout en demandant de l’argent via des systèmes de financement participatif par exemple.