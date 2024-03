Les changements de Facebook et Apple pour se plier aux règles de l’UE ne plaisent pas du tout… à l’UE

Le 7 mars devait sonner le début d’une nouvelle ère pour l’Internet européen, celui de l’ouverture forcée des grandes plateformes à la concurrence. Armée du Digital Markets Act, Bruxelles souhaitait forcer les GAFAM à laisser un peu plus de place aux autres acteurs du web. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu chez Apple et Facebook et il semblerait que l’Union européenne s’apprête à sérieusement taper du sur le nez de ces deux « contrôleurs d’accès ».