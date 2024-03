Contraint et forcé, Apple va rendre le passage chez la concurrence plus facile

Si le fabricant d’iPhone détaille toutes les nouveautés à venir sur son système d’exploitation mobile, il n’oublie pas pour autant de critiquer de nouveau le DMA qui « ouvre des nouvelles possibilités pour les malwares, arnaques, la diffusion de contenu illicite et dangereux ainsi que d’autres risques pour la sécurité et la vie privée ». Si vous aviez un doute donc, non, Apple n’est toujours pas ravi de devoir se plier aux règles européennes.