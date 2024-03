Apple empêche le retour de Fortnite sur iOS, et provoque l’Europe, en bannissant le compte développeur d’Epic Games

Pour le studio derrière Fortnite, cet ultime acte de provocation est « une violation très sérieuse du DMA et la preuve qu’Apple n’a aucune intention de laisser la compétition s’installer sur iOS ». Deux paragraphes plus loin, le ton se fait encore plus violent, expliquant qu’« Apple élimine là l’un des plus grands concurrents potentiels de l’App Store. Ils sapent notre capacité à être un concurrent viable et montrent aux autres développeurs ce qui se passe lorsque vous essayez de concurrencer Apple ou que vous critiquez ses pratiques déloyales. » Ambiance.