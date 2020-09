Epic contre l'App Store : Apple estime qu'il ne s'agit que d'une campagne marketing visant à revigorer Fortnite

Une barrière en particulier semble représenter une pierre d’achoppement entre les deux parties. Il est actuellement impossible d’offrir des objets au sein de jeux indexés sur l’App Store. Ce qui, dans le cas de Fortnite, est forcément problématique. Aussi Epic aurait régulièrement demandé à Apple d’assouplir ses guidelines afin qu’il puisse en proposer dans son jeu phare.

Jusqu’à présent, Apple bottait en touche. « Si les dons in-app ne sont pas régulés, estime Mike Schmid, ils peuvent devenir un vecteur de fraude ».

Mais la firme ne serait pas restée insensible aux propositions appuyées d’Epic. Le grand manitou du gaming chez Apple affirme qu’il a longuement discuté avec ses équipes, ainsi que celle dédiée à l’examen des applications publiées sur l’App Store, afin de permettre les dons in-app sous certaines conditions. Ce qui, de facto, semble croire Apple, devrait répondre à au moins une partie des demandes d’Epic.

Pour rappel, cela fait désormais un peu plus d’un mois que Fortnite a été retiré des stores iOS et Android. Sur mobile, le titre n’est jouable que par l’intermédiaire du Galaxy Store de Samsung, ou via le lanceur propriétaire d’Epic.