Epic VS Apple : la justice protège l'Unreal Engine mais pas Fortnite

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a dû statuer sur la demande d'injonction formulée déposée par Epic Games afin de conserver son compte développeur. Apple menaçait de révoquer ses accès dès le 28 août en guise de représailles après la croisade médiatique qui a suivi le retrait de Fortnite de l'App Store.

À l'issue de l'audience, c'est une petite victoire que vient de remporter Epic Games. La juge a décidé d'empêcher Apple de supprimer le compte développeur d'Epic Games le temps de la procédure judiciaire qui pourrait s'étaler sur de nombreux mois.

« Le dossier montre des dommages potentiels importants à la fois à la plateforme Unreal Engine elle-même, et à l'industrie du jeu en général, y compris sur les développeurs tiers et les joueurs », argumente la magistrate, un constat partagé par Microsoft qui a apporté son soutien à Epic Games dans ce dossier. « Epic Games et Apple ont toute la liberté d’être en litige, mais ce désaccord ne doit pas causer de ravages chez d’autres sociétés », ajoute-t-elle