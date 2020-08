Apple : la balle est dans le camp d'Epic, qui a jusqu'au 28 août pour réagir

Les 30% de commission sont évidemment le nœud du problème. Pour Epic Games, le taux prélevé par Apple ou Google est bien trop important. Pour rappel, l'éditeur dispose également de sa propre boutique en ligne, l'Epic Games Store, et n'applique qu'un taux de 12% sur les achats réalisés.

Apple, de son côté, estime que ces 30% ponctionnés sur les achats in-app et sur les abonnements réalisés dans l'App Store couvrent les frais d'hébergement et d'entretien, les procédures de validation et les coûts éditoriaux. Lors du lancement de l'App Store en 2008, Steve Jobs déclarait qu'il n'espérait pas que la boutique soit « une grosse source de profits ». Et pourtant, en un peu plus d'une décennie, l'App Store est au centre du modèle économique d'Apple.

La multinationale a développé son activité de services en lançant plusieurs produits comme Apple TV+ ou Apple Music, mais c'est l'App Store qui tire cette catégorie vers le haut. En 2019, la boutique en ligne a rapporté à la Pomme 6,1 milliards de dollars, soit 40% du chiffre d'affaires total des services. Depuis 12 ans, Apple a collecté 51 milliards de dollars en commissions. Pas question pour le constructeur de renoncer à cette rente, quitte à se mettre à dos les plus gros éditeurs mondiaux et une partie des utilisateurs iOS, privés de leurs services préférés.