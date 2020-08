Fortnite : Apple retire le jeu de l'App Store, Epic porte plainte

« Aujourd'hui, Epic Games a pris une décision regrettable en enfreignant les conditions générales de l'App Store qui sont appliquées équitablement à chaque développeur et qui ont été mises en place afin d'assurer la sécurité de nos utilisateurs sur la boutique. Par conséquent, leur application Fortnite a été supprimée de notre boutique. Epic a activé une fonctionnalité dans son jeu qui n'a pas été testée ou approuvée par Apple, et ils ont fait cela avec la volonté directe d'enfreindre les conditions générales de l'App Store en rapport avec les méthodes de paiement in-app qui s'appliquent à chaque développeur souhaitant vendre des biens dématérialisés et des services.



Epic a proposé ses applications sur l'App Store pendant un décennie, et ils ont bénéficié de l'écosystème de l'App Store, incluant les outils de test et de distribution qu'Apple fournit à tous les développeurs. Epic a approuvé librement ces conditions et ces directives et nous sommes heureux que leurs produits aient rencontré un tel succès sur notre boutique. Ainsi, même si leurs intérêts financiers les poussent maintenant à prendre des dispositions spéciales, cela ne change rien au fait que ces conditions générales permettent de créer une certaine égalité des chances entre tous les développeurs et font du store une plateforme sécurisée pour tous les utilisateurs. Nous ferons un maximum d'efforts pour travailler avec Epic afin de résoudre ces infractions et qu'ils puissent remettre Fortnite sur l'App Store. »