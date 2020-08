Fortnite : le prix des V-Bucks baisse de façon définitive

Dans son communiqué, Epic Games présente donc le mode de paiement Direct Epic. Cette méthode permet d'empocher les réductions évoquées ci-dessus automatiquement et de court-circuiter les options de paiement Apple et Google. Par ailleurs, les créateurs de Fortnite ne se gênent pas pour préciser que les deux entreprises américaines récupèrent 30% de frais sur chaque transaction. En payant in-game, il est donc possible d'esquiver ces tarifs plus élevés.