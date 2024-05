Epic l'annonce, Fortnite va revenir sur iOS et iPadOS (mais seulement en Europe !)

Le jeu vidéo ultra-populaire Fortnite n'est plus disponible sur l'environnement Apple depuis plusieurs années, et la tentative d'alors du studio Epic Games d'offrir des moyens de paiement outrepassant l'App Store. À l'époque, Apple avait tout pouvoir de rejeter une application qui ne souhaitait pas payer la commission de 30% sur les paiements effectués dans les apps. Ce qui n'est plus le cas depuis que le Digital Markets Act (DMA) est effectif en Europe.

Apple a ainsi commencé à se mettre en conformité avec les lois européennes depuis iOS 17.4, ce qu'elle va aussi faire pour iPadOS. Et Epic Games n'a rien raté de ces changements fondamentaux !