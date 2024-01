Epic Games annonce le retour de Fortnite sur iOS en Europe

L'Epic Games Store est bien plus qu'une simple plateforme de distribution de jeux vidéo. Dotée d'une vaste bibliothèque, d'offres de jeux gratuits hebdomadaires, d'exclusivités et d'une communauté dynamique de passionnés, elle s'impose comme un incontournable pour les gamers du monde entier.

Elle a révolutionné l'expérience d'achat de jeux en ligne, en proposant des remises exceptionnelles et une gamme variée de jeux (plus de 11 000 dont Fortnite, Rocket League, Gears of War...), qu'ils soient populaires ou créés par des développeurs indépendants, afin de combler les attentes de tous les joueurs.

Epic Games Store est disponible sur Windows et macOS. Notons toutefois qu'il n'existe pas de lien direct sur un appareil mobile Android. Cependant, il est possible d'accéder à la plateforme via le compte utilisateur de Fortnite. Le téléchargement se déroule après avoir lancé le jeu pour la 1re fois.