Fortnite : bientôt le retour sur iPhone et iPad ?

En 2020, Tim Sweeney avait déclaré : « Nous nous battons pour des plateformes ouvertes et des changements de politique qui bénéficient à tous les développeurs de manière égale. Et ça va être un sacré combat ! ». Loin des tribunaux, l'éditeur américain s'était également lancé dans plusieurs coups de com', dont une vidéo parodiant une célèbre publicité Apple diffusée dans les années 1980. Cette dernière visait à contester une vision dans laquelle les grandes entreprises technologiques contrôlaient le futur. En ce début d'année, l'ironie n'est que plus belle.