Samsung et Epic Games s'associent pour envoyer des packs Free Fortnite à la presse et aux influenceurs

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?



En adoptant ce statut d'outsider dans son combat contre Apple (et Google), Epic Games espère sans doute faire basculer l'opinion de son côté. Mais l’effet inverse pourrait aussi se produire tant Epic n'a rien de la petite entreprise qui serait acculée par deux multinationales. Ce qui est certain, c'est qu'une telle campagne marketing devrait raviver les tensions avant le procès et fracturer un peu plus la communauté de joueurs.