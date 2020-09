Epic Games demande à la justice américaine sa réintroduction (et celle de Fortnite) sur l'App Store

À travers son recours, Epic espère démontrer d'abord que la mise à l'écart de Fortnite n'est pas juridiquement justifiée, mais aussi que l'attitude d'Apple à son égard ne tend qu'à renforcer son monopole. Une question de plus en plus sensible outre-Atlantique, où les pratiques antitrust des géants du numérique sont de plus en plus dénoncées et prises en considération jusqu'au sommet de l'État.