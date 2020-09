Ce n'est pas Epic mais la Russie qui va faire baisser les taxes sur les boutiques d'Apple et Google

Bien que la loi n'a pas encore été adoptée, la Russie semble décidée à légiférer sur les commissions perçues par Apple et Google sur les achats d'applications ainsi que sur les achats intégrés sur l'App Store et sur Google Play. Dans le détail, on sait que la firme de Cupertino perçoit 30% sur les ventes réalisées depuis sa boutique d'applications. Le député Tumusov veut faire tomber la commission à 20%, et forcer Apple à autoriser les boutiques d'applications alternatives sur son OS mobile, ce qui permettrait à Epic de proposer Fortnite sur iOS. Aucun autre État au monde n'a pour l'instant entrepris une telle démarche.