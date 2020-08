Spotify et Tinder soutiennent Epic pour dénoncer les pratiques anticoncurrentielles d'Apple et Google

Choisir son camp

Les prochains jours seront assurément rythmés par le défilé des déclarations d’entreprises se rangeant dans un camp ou dans l’autre. Au lendemain de la décision de bannir Fortnite des magasins d’applications, le Suédois Spotify a choisi le sien : Epic.

« Nous applaudissons la décision d’Epic Games de tenir tête à Apple et de mettre en lumière ses abus de position dominante, déclare Spotify (cité par Peter Kafka, journaliste pour Vox.com). Les pratiques déloyales d’Apple ont désavantagé la concurrence et privé les consommateurs depuis trop longtemps. Les enjeux pour les consommateurs et pour les développeurs, gros ou petits, ne pourraient être plus importants. S’assurer qu’iOS fonctionne de façon juste est une tâche urgente aux implications profondes ».

Un rang dans lequel se range également Match Group, éditeur des applications de rencontre Tinder ou OkCupid. « Nous supportons pleinement les efforts d’Epic Games pour montrer comment Apple use de sa position dominante et de politiques injustes pour blesser les consommateurs, les développeurs et les entrepreneurs », proclame un porte-parole, toujours cité par Peter Kafka.