L'Union européenne lance une enquête sur Apple et son AppStore

Cette investigation fait suite aux plaintes de Microsoft et Facebook, qui ont expliqué ne pas pouvoir lancer leurs services de cloud gaming xCloud et Facebook Gaming sur les appareils mobiles d'Apple à cause des conditions de validation inflexibles imposées par la marque.

Pour rappel, Apple refuse d'autoriser ses services car elle impose que le streaming de contenu soit réalisé depuis un autre appareil détenu par l'utilisateur et non sur des serveurs. Aussi, Apple exige de valider l'ensemble des titres proposés sur les boutiques de cloud gaming.

Le constructeur californien balaye ces critiques d'un revers de la main, expliquant qu'il applique les mêmes règles pour tous les développeurs souhaitant distribuer leurs applications sur l'App Store.

La Commission européenne a déjà ouvert au début de l'été deux autres enquêtes à propos d'Apple. La première concerne les montants des commissions ponctionnées par Apple sur les abonnements réalisés à l'intérieur des applications. L'autre sujet d'investigation pour les enquêteurs porte sur la fonctionnalité de paiement en ligne Apple Pay et aux limitations imposées par la marque sur l'utilisation des puces NFC des iPhone.