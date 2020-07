Telegram attaque Apple à la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles

Dans sa plainte déposée en bonne et due forme sur le bureau de Margrethe Vestager, Vice-présidente de la Commission européenne et Commissaire européenne à la Concurrence, Telegram estime qu’Apple « devrait autoriser ses utilisateurs à télécharger des applications en dehors de l’App Store », rapporte le Financial Times.

Une posture qui handicape d’une part les utilisateurs, mais qui freinerait aussi l’innovation, estime Pavel Durov, fondateur de Telegram. Pour appuyer son propos, le chef d’entreprise prend l’exemple d’une plateforme de jeux vidéo que ses équipes s’apprêtaient à lancer sur iOS, mais qui a dû être annulée du fait de prétendues violations aux règles d’utilisation de l’App Store.

Un motif jugé bien commode par Telegram, et dont on peut comprendre qu’il a surtout été invoqué pour permettre à Apple de lancer son programme Apple Arcade sans concurrence en 2019.