On sait maintenant pourquoi Apple n'autorise pas Xcloud et Stadia sur iOS

Microsoft n'était pas rentrée dans les détails mais il était évident que le noeud du problème résidait dans les conditions d'utilisation de l'App Store, une sorte de guide des bonnes pratiques à l'intention des développeurs à respecter scrupuleusement pour passer les étapes de validation.

Apple a finalement confirmé la raison qui empêchait xCloud mais aussi Google Stadia ou GeForce Now de se faire une place sur la boutique d'applications.

Apple exige, pour des raisons de sécurité, que chaque application proposée dans le cadre d'un abonnement, donc chaque jeu présent au catalogue, soit analysée par son équipe de validation. Une mesure impossible à mettre en oeuvre sur un catalogue de plusieurs dizaines de jeux.

La réponse de Microsoft, par la voix d'un porte-parole, ne s'est pas faite attendre et l'éditeur ne cache pas son aigreur : "Apple est la seule plateforme généraliste à refuser aux consommateurs les services de cloud gaming et d'abonnement comme le Xbox Game Pass. Et elle traite toujours différemment les applications de jeux, en appliquant des règles plus souples aux applications qui ne sont pas des jeux, même lorsqu'elles comportent un contenu interactif. Tous les jeux disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass sont évalués pour leur contenu par des organismes de notation indépendants du secteur […] et ses équivalents régionaux".

Microsoft espère malgré tout qu'Apple assouplisse un jour ses règles de publication et proposer xCloud aux utilisateurs iOS mais la route semble encore bien longue avant d'y parvenir.