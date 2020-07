Tim Sweeney, P.-D.G. d'Epic Games critique le monopole d'Apple et Google sur les stores applicatifs

Selon Tim Sweeney, Apple dispose d'un monopole absolu sur son App Store, puisque la firme de Tim Cook a complètement « verrouillé et paralysé l'écosystème », à travers son contrôle arbitraire sur la distribution des logiciels et leur monétisation.

Ainsi, il est impossible pour l'Epic Games Store de se rendre disponible pour les utilisateurs iPhone. Du côté de Google, qu'on peut considérer légèrement plus ouvert, le Play Store étouffe les magasins concurrents, grâce à des « barrières d'interface utilisateur ».

Toutefois, la boutique Epic n'abandonne pas l'idée de se faire une place dans l'écosystème Android ! De cette façon, elle espère pouvoir imposer sa propre commission (12 % sur les jeux disponibles via son store sur PC et Mac), plutôt que subir celle de Apple et Google, à hauteur de 30 % !

Selon Tim Sweeney, les consommateurs profiteraient de belles économies : « Les joueurs obtiendraient de meilleures conditions sur les articles et il y aurait une concurrence économique ».