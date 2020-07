Pas un, ni deux, mais trois jeux gratuits sur l'Epic Games Store et Torchlight 2 arrive

Cette semaine, il n'est d'ailleurs pas question d'un cadeau, mais de trois puisque depuis 17h et jusqu'au 16 juillet 17h, il est possible de se faire plaisir en obtenant, sans bourse délier, Killing Floor 2, Lifeless Planet et The Escapists 2.

L'Epic Games Store en profite pour déjà faire monter la sauce : la semaine prochaine, il y aura au moins un jeu gratuit et pas des moindres puisqu'il s'agira de Torchlight 2. Rappelons au passage qu'un jeu ajouté à votre liste pendant sa semaine de gratuité reste définitivement acquis.