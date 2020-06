Total War Saga Troy gratuit le jour de sa sortie sur l'Epic Games Store

Depuis peu, le studio britannique The Creative Assembly tente de faire bouger sa plus fameuse franchise, Total War. Il s'est d'abord tourné vers la fantasy avec la double sortie de TW Warhammer et TW Warhammer II et maintenant, il partage la série en deux branches.

D'un côté, les épisodes « normaux » développés en interne à Horsham au sud de Londres et qui gardent une dénomination classique comme le récent Total War: Three Kingdoms. De l'autre, des opus un peu plus légers sous-titrés Saga et se focalisant sur des événements plus localisés. Ils sont développés par le studio de Sofia, en Bulgarie.