Soldes Epic Games Store : les jeux qu'il ne faut pas rater (selon nous)

Du 14 mai au 11 juin, l'Epic Games Store propose de solides soldes sur de nombreux jeux PC. Voici notre (petite) sélection.

En plus des promos classiques allant jusqu'à 75% de réduction, Epic offre des bons d'achats de 10 euros lors de chaque achat supérieur à 14,99 euros. De quoi réaliser de jolies économies. Et n'oubliez pas de récupérer gratuitement GTA V.



GTA V est offert via l'Epic Games Store Lire aussi :

Control (29,99 euros, -50%)

Impossible de commencer par une autre recommandation que Control. L'acclamé TPS surnaturel de Remedy a raflé de nombreuses récompenses depuis sa sortie l'an dernier, et à moins de vouloir absolument attendre sa sortie future sur Steam, le récupérer aujourd'hui à 19,99 euros (en utilisant un bon) semble être une excellente affaire. Surtout si vous êtes équipés d'un solide PC capable de proposer du Ray Tracing pour en profiter dans les meilleures conditions.

Anno 1800 (29,99 euros, -50%)

Également accessible à 19,99 euros avec un bon, Anno 1800 risque de vous occuper un nombre d'heures conséquent pour un prix raisonnable. Le jeu de stratégie/city builder d'Ubisoft est probablement l'un, si ce n'est le meilleur de la licence. Moteur graphique solide, gameplay riche et maîtrisé, DLC de qualité pour allonger le plaisir…. Tout y est.

Borderlands 3 (29,99 euros, -50%)

Globalement moins apprécié que le deuxième opus à cause notamment d'une écriture en retrait, Borderlands 3 n'en demeure pas moins un FPS jouissif, surtout à ce prix. Avec ses milliers de flingues différents aux excellentes sensations, ses nombreuses classes et manières de jouer, et ses graphismes toujours aussi sympathiques, le titre de Gearbox vous offrira un agréable moment, surtout si vous jouez avec des amis.

Metro Exodus (19,99 euros, -50%)

Troisième opus de la saga de 4A Games, Metro Exodus est un excellent FPS post-apocalyptique. Que vous affrontiez des humains ou des monstres, vos nerfs seront régulièrement mis à rude épreuve, tandis qu'il faudra économiser vos munitions et souvent la jouer discrète pour ne pas succomber à ce monde impitoyable.



Metro Exodus réalise un excellent démarrage sur Steam Lire aussi :

Assassin's Creed Odyssey (19,79 euros, -67%)

Alors que tous les yeux sont tournés vers Valhalla, Assassin's Creed Odyssey reste probablement l'un, si ce n'est le meilleur opus de la saga pour le moment. Avec son impressionnant monde ouvert, son héroïne charismatique (déso Alexios, mais tu ne peux rien faire face à Kassandra) et même ses excellents DLC, Ubisoft va devoir sortir le grand jeu pour proposer mieux.

John Wick Hex (12,79 euros, -20%)

S'il n'est pas le meilleur jeu de cette sélection, John Wick Hex n'en demeure pas moins un titre original et surtout exclusif à l'EGS. Mêlant action et stratégie, le jeu vous met dans la peau du célèbre tueur à gages, que vous allez devoir diriger au tour par tour dans des niveaux truffés d'ennemis. Avec son concept sympathique et sa direction artistique originale, vous devriez lui laisser une chance.

The Witcher 3 - GOTY Edition (14,99 euros, -70%)

Bon, est-il encore bien utile de présenter The Witcher 3 ? Le célèbre RPG de CD Project Red, ici proposé dans sa version Game of The Year avec ses deux excellents DLC, est tout simplement l'un des meilleurs jeux de rôles existant. Pour 15 malheureux euros, vous serez en compagnie de Geralt pour un minimum d'une centaine d'heures, largement de quoi attendre Cyberpunk 2077.



The Witcher 3 passe le cap des 28 millions d'unités vendues Lire aussi :

Star Wars Jedi : Fallen Order (38,99 euros, -35%)

Sympathique jeu d'action à la troisième personne dont le succès a confirmé la mise en chantier d'une trilogie chez Respawn Entertainment, Star Wars Jedi : Fallen Order ne réinvente rien, mais tout ce qu'il fait, il le fait suffisamment bien pour passer un agréable moment. Si vous voulez découvrir les aventures de l'ancien padawan Cal, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Tetris Effect (23,09 euros, -30%)

Que vous recherchiez du challenge ou à l'inverse un jeu pour vous détendre, Tetris Effect est là pour vous. Encore plus agréable à jouer si vous disposez d'un casque de réalité virtuelle, le titre propose différents modes pour jouer au Tetris, tout en ajoutant des effets visuels et de la musique en rythme avec l'action pour un résultat épatant.



L'excellent Tetris Effect est maintenant disponible sur Oculus Quest Lire aussi :

The Division 2 (9,89 euros, -67%)