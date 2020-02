Metro Exodus réalise un excellent démarrage sur Steam

Merci la Chine !

Source : PC Gamer

Au départ, la version PC deétait uniquement disponible en précommande sur Steam. Hélas, quelques temps avant la sortie de son titre, l'éditeur Deep Silver a signé un contrat d'exclusivité avec l'Epic Games Store. Le troisième opus de la licence de FPS a alors été retiré de la plateforme de Valve et les joueurs n'ont pas du tout apprécié ce geste.Pourtant, si nous en croyons les premiers chiffres,a réalisé un très bon démarrage sur Steam. Arrivé sur la boutique un an après sa sortie initiale, le jeu s'est déjà écoulé à 200 000 exemplaires sur Steam. C'est ce qu'a révélé Embracer Group dans ses résultats financiers du troisième trimestre de l'année fiscale.Le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, a souligné le succès du soft en Asie, et plus principalement en Chine. En effet, Steam est extrêmement populaire dans ce pays et le marché est bien évidemment très attractif pour Valve. Les développeurs profitent logiquement de cette notoriété.Rappelons au passage que la compilationsortira sur Nintendo Switch à la fin du mois