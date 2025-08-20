Le INZONE H9 II est présenté comme le casque phare de la gamme. Il intègre des haut-parleurs issus du casque sans fil WH-1000XM6 de Sony, offrant une clarté sonore accrue pour les bruits lointains et les basses fréquences.

Doté de microphones cardioïdes directionnels, il permet de réduire les bruits ambiants, avec un filtrage optimisé par IA