Sony annonce l’extension de sa gamme d’équipements gaming INZONE, pour les joueurs PC, notamment dans le domaine de l’eSport. Cette nouvelle série de produits, développée en collaboration avec l’équipe professionnelle Fnatic, comprend des casques, des écouteurs, un clavier, une souris et des tapis de souris. Tous sont optimisés pour les gamers compétitifs, selon le constructeur.
INZONE H9 II : un casque conçu pour la compétition
Le INZONE H9 II est présenté comme le casque phare de la gamme. Il intègre des haut-parleurs issus du casque sans fil WH-1000XM6 de Sony, offrant une clarté sonore accrue pour les bruits lointains et les basses fréquences.
Doté de microphones cardioïdes directionnels, il permet de réduire les bruits ambiants, avec un filtrage optimisé par IA
L'arceau du casque a été redessiné, afin de mieux répartir la pression. Sur la balance, le casque pèse 260 grammes, ce qui le positionne convenablement face à la concurrence. Il peut se connecter en Bluetooth et en 2,4 GHz, avec son dongle USB-C fourni. Côté autonomie, Sony annonce 30 heures avec une charge complète. Quant au bundle, le casque est fourni avec une pochette de transport pour ranger les accessoires et le casque.
INZONE E9 : des écouteurs intra-auriculaires pour une meilleure immersion
Les INZONE E9 sont des écouteurs filaires conçus pour les joueurs recherchant une isolation sonore supérieure à un casque. Leur structure fermée et leurs embouts en mousse ou en silicone permettent une réduction passive du bruit. En revanche, pas de réduction active des bruits ambiants ici.
Ces écouteurs sont les premiers de la marque à être approuvés pour une utilisation lors du championnat Apex Legends Global Series Year 5.
INZONE KBD-H75 : un clavier optimisé pour la rapidité
Le INZONE KBD-H75 est le premier clavier gaming de la gamme INZONE. Il se distingue par un polling-rate de 8000 Hz et ses "rapid triggers", qui permettent d’enchaîner les actions sans attendre le retour complet des touches.
Son châssis en aluminium et son format compact (75 %) en font un clavier pas trop encombrant, adapté pour les gamers. Un support monté sur joint absorbe les vibrations, réduisant la fatigue lors des longues sessions, et les nuisances sonores.
INZONE Mouse-A : une souris ultra-légère et précise
La INZONE Mouse-A pèse 48,4 grammes et intègre un capteur personnalisé capable d’atteindre 30 000 DPI et de supporter une accélération de 70G. Son polling-rate ici aussi de 8000 Hz garantit une réactivité maximale.
Les switches optiques, sans contact physique, améliorent la réactivité de la souris. Sa coque est en plus renforcée par des microsphères de verre, alliant légèreté et rigidité. Selon Sony, la souris affiche une autonomie de 90 heures.
INZONE Mat-F et Mat-D : quand Sony fait des tapis de souris
Deux nouveaux tapis de souris complètent la gamme :
INZONE Mat-F (6 mm d’épaisseur) : conçu pour les joueurs à faible sensibilité, il offre une résistance modérée pour un contrôle précis.
INZONE Mat-D (4 mm d’épaisseur) : optimisé pour une glisse fluide, idéal pour les jeux nécessitant des mouvements rapides.
Les deux modèles disposent de bords cousus anti-effilochage et ont été testés par les joueurs de l'équipe Fnatic pour garantir stabilité et précision.
Prix et disponibilité
Les produits seront commercialisés aux dates et au prix suivants :
INZONE H9 II : disponible dès le 19 août, au prix de 350 €.
INZONE E9 : disponible dès le 19 août, au prix de 150 €.
- INZONE H3 (noir) : disponible dès le 19 août, au prix de 80 €.
- INZONE KBD-H75, INZONE Mouse-A, INZONE Mat-F et INZONE Mat-D : prévus pour 2026 sur le marché français.