Par ailleurs, les haut-parleurs Pro-G synchronisés de 40 mm seraient capables de reproduire distinctement chaque couche audio, garantissant ainsi une localisation spatiale très précise des sons dans les jeux, les fans de compétitions en ligne devraient apprécier.

Un micro haut de gamme pour une communication toujours plus claire

Comme tout bon casque gaming, le G522 est équipé d'un microphone détachable. 48 kHz et 16 bits, ce micro proposerait aux joueurs une qualité vocale elle aussi améliorée, bien aidé par la technologie maison Blue VO!CE. Celle-ci permet une personnalisation avancée du rendu vocal via l'application G HUB, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer une voix de diffusion parfaitement adaptée à leurs préférences et envies. Un indicateur LED intégré signale clairement l'état de coupure du micro, assurant ainsi une tranquillité d'esprit pendant les sessions de jeu.

Confort prolongé et esthétique personnalisable

Le confort n'a pas été oublié : les coussinets d'oreille du G522, composés de deux couches de mousse à mémoire de forme et revêtus d'un tissu durable, assurent confort et fraîcheur même lors de longues sessions de jeu. Le bandeau de suspension réversible, avec un tissu respirant et résistant, a été spécialement conçu pour s'adapter à toutes les têtes, y compris pour les joueurs qui portent des lunettes ou des boucles d'oreilles.