Sur le Dark Mount, la chasse aux décibels excessifs commence au niveau du design du circuit : be quiet! a opté pour trois couches isolantes, avec en particulier une mousse haute densité au-dessus et au-dessous du circuit imprimé qui forment un premier rempart efficace contre les sons excessifs.

S'ensuit l'intégration d'une plaque en silicone au fond du châssis, qui absorbe les micro-vibrations. Ce sont ces dernières qui font le plus souvent les bruits les plus désagréables sur les claviers mécaniques concurrents. Car elles résonnent dans la coque, ce qui amplifie le bruit. Du côté des switchs, autrement dit le mécanisme des touches lui-même, be quiet! opte pour des éléments personnalisés fabriqués en interne, plus fiables et silencieux. Ils sont lubrifiés à l'usine, pour réduire au maximum le frottement interne et réduire leur signature sonore.

Chaque tige coulisse dans un guide en POM, un plastique naturellement autolubrifiant, tandis que des keycaps en nylon PA66 ajoutent un assouplissement de l’impact final : à l’oreille, la frappe s’entend de façon plus feutrée, sans le clic si sonore sur un clavier mécanique traditionnel. Les grandes touches – barre d’espace, Entrée – profitent de stabilisateurs additionnels, eux aussi graissés et alignés pour supprimer leur impact sonore.