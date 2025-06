La marque singapourienne aux trois serpents ne proposait jusqu’ici que des claviers prêts à l’emploi. Avec son nouveau BlackWidow V4 75 %, Razer change de braquet et s’adresse désormais directement à la communauté des moddeurs, toujours plus nombreuse depuis l’explosion des kits do it yourself venus d’Asie. Le pari ? Livrer la même base premium que son modèle phare 75%, mais sans switches ni keycaps, afin de laisser chaque utilisateur composer son propre clavier, esthétique et sensations comprises.

Faites-le vous-même

Le châssis en aluminium, disponible en noir mat ou en blanc polaire, conserve la compacité du format 75% : touches de fonction, flèches et molette multimédia restent présentes, tandis que le pavé numérique disparaît pour libérer de la place sur le bureau (et à la souris). À l’intérieur, Razer n’a pas lésiné : plaque FR4, double couche de mousse amortissante et ruban phonique pré-appliqué permettraient d’obtenir une frappe nettement plus feutrée qu’avec un clavier de série. Le fameux « thonk » cher aux adeptes de customs se ferait entendre dès qu’on clipserait ses propres switches hot-swap, qu’ils soient en 3 ou 5 broches.