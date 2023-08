BlackWidow V4 75% : Razer se convertit aux contacteurs échangeables à chaud

Razer semble ne rien avoir laissé au hasard pour ce clavier haut de gamme, puisqu'il est question d'un gasket mount. Autrement dit, la plaque supportant les contacteurs est en contact avec de petits joints afin de la garder en suspension et d'éviter au maximum les contacts et leurs vibrations.

Il est aussi question de deux plaques de mousse pour étouffer au maximum les nuisances sonores, et Razer précise qu'une prélubrification d'usine a été appliquée afin de réduire encore les bruits et de rendre la course des touches plus douce, plus agréable. Hélas, et c'est assez surprenant compte tenu du soin apporté au reste du clavier, il n'est question que de touches en ABS.