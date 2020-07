Razer dévoile son premier clavier 60%, pour les joueurs nomades... mais pas seulement

Razer dispose de quatre modèles du Huntsman Mini selon que l'on préfère le noir ou le blanc et les contacteurs « sonores » ou « linéaires ». Conçus par Razer, ces contacteurs permettent de choisir entre course d'activation plus courte/pression moins forte (1 mm/40 g pour les linéaires) et course plus longue/pression légèrement supérieure (1,5 mm/45 g pour les sonores). Deux styles de joueurs en somme.