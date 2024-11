Vous savez déjà que vous allez opter pour un clavier gamer mécanique mais vous êtes perdus dans cette jungle de contacteurs plus colorés les uns que les autres ? Faisons le point.

Tout d'abord, impossible de choisir un clavier mécanique sans rencontrer les fameux switchs Cherry MX. Ce fabricant s'est en effet largement imposé ces dernières années et bien que de nombreux prétendants - Kailhua, Gateron, Outemu, etc. - tentent d'imiter ses interrupteurs, les switchs de la cerise restent LA référence.

Indépendamment du fabricant, deux types d'interrupteurs s'opposent : les switchs linéaires et les switchs tactiles. La différence est simple et alors que les tactiles disposent d'un léger relief marquant l'activation, les linéaires en sont dépourvus. De plus, au sein des tactiles, on peut trouver des modèles dits clicky qui émettent un cliquetis sonore au moment de l'activation.

On classe aussi les différents contacteurs par rapport à la pression nécessaire à leur activation. Plus ce chiffre est bas et plus la frappe sera réactive et sensible. La force la plus basse est généralement de 45 g, notamment sur les Cherry MX Red, Brown, Silent et Speed. Au contraire, les Cherry MX Green sont ceux qui demandent le plus de pressions, avec 80 g.

On retrouve également des switchs « maison » chez plusieurs fabricants de périphériques comme c'est le cas avec Logitech et son Romer-G, le Steelseries QS1, ou encore les Razer Orange et Green. Enfin, même s'ils ne sont pas vraiment encore très répandus à l'heure actuelle, on trouve aussi des switchs hybrides méca-membrane comme celui de Topre ou encore le « mech-brane » d'Asus.