Les ventes de casques et accessoires gaming en hausse de 19% en 2020

Selon une étude menée par le célèbre cabinet Futursource Consulting, le marché des casques et accessoires gaming 2020 sera de 19% supérieur à 2019 en termes de volume de vente. La première cause est directement liée aux diverses phases de confinements sur la planète, boostant ainsi ce marché tourné vers les activités sédentaires. Manettes , microphones, et bien sûr casques, la distanciation sociale, particulièrement pour ce qui est pompeusement appelé la « génération Z », aura largement profité au marché.

Laissé à quelques rares marques audiophiles (Audio-technica et Beyerdynamics) ainsi que quelques acteurs, le marché du casque gaming qualitatif revient de plus en plus dans le giron des marques traditionnelles et audiophiles comme Sennheiser.