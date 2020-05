Logitech : des résultats financiers toujours impressionnants en 2020

Quelques entreprises ne connaissent pas la crise. Le constructeur de matériel informatique Logitech a en effet dévoilé les chiffres relatifs à son dernier exercice, et tous les voyants sont au vert.

L'entreprise Logitech a communiqué ses résultats sur le premier trimestre 2020, qui mettait fin à son exercice fiscal courant sur 2019 et 2020. Et la société a de quoi avoir le sourire, enregistrant une croissance significative de ses ventes, malgré la crise liée au coronavirus. Ou plutôt grâce à elle…

Au contraire, sur les trois premiers mois de l'année, Logitech a dépassé les 709 millions de dollars de vente, ce qui correspond à une hausse de près de 14 % sur un an. Quant au bénéfice net, il a presque atteint 214 millions de dollars, soit… Cinq fois plus que l'année précédente. Cependant, ce bond spectaculaire s'explique notamment par les reports de paiement des impôts, accordés par le gouvernement suisse.

L'année fiscale du groupe suisse s'arrête au 31 mars, ce qui explique que le premier trimestre 2020 compte pour le dernier exercice clos. Et cette période est loin de plomber les résultats de l'entreprise.

Dans le détail, ces revenus sont particulièrement portés par les ventes d'accessoires pour jeux vidéo (690,2 millions de dollars) et de claviers (571,7 millions), enregistrant tous deux une hausse comprise entre 6 et 7 %. Seuls segments à accuser un repli des ventes : les enceintes portables et les accessoires pour maison connectée.

En revanche, le matériel de visioconférence a vu ses chiffres s'envoler : +41 % sur l'ensemble de l'exercice (365,6 millions de dollars), et même +60 % sur le premier trimestre 2020.

Cet indicateur montre que Logitech a plutôt tiré profit de la situation de crise sanitaire et du confinement associé. C'est ce que reconnaît Bracken Darrell, P.-D.G. de l'entreprise, mettant en avant l'importance du télétravail et des visioconférences : « La pandémie n'a pas changé ces tendances : elle les a accélérées ».

Néanmoins, le coronavirus va entraîner « des défis opérationnels », selon Nate Olmstead, directeur financier de Logitech. Cela n'empêche toutefois pas la société de tabler sur une croissance de ses ventes d'environ 5 % sur l'exercice en cours.